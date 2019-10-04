Международная федерация журналистов призвала Иран немедленно освободить россиянку Юзик

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) призывают власти Ирана немедленно освободить задержанную в Тегеране россиянку Юлию Юзик. Об этом говорится в заявлении организаций, распространенном в пятницу в Брюсселе.