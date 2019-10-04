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Арест российской журналистки в Иране
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Международная федерация журналистов призвала Иран немедленно освободить россиянку Юзик

Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) призывают власти Ирана немедленно освободить задержанную в Тегеране россиянку Юлию Юзик. Об этом говорится в заявлении организаций, распространенном в пятницу в Брюсселе.

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"Международная и Европейская федерации журналистов присоединились к своим российским коллегам, призвав Иран разъяснить причины ее ареста. В связи с отсутствием доказательств (организации) призывают к немедленному освобождению журналиста", - отмечается в нем.

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ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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