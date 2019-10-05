Российский союз спасателей не будет ликвидирован

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Российского союза спасателей (Россоюзспас), созданного в 2006 году тогдашним первым замглавы МЧС Юрием Воробьевым, на внеочередном съезде проголосовало против ликвидации организации. Об этом ТАСС в субботу сообщил бывший председатель высшего совета организации Сергей Щетинин.

Ранее сообщалось, что 30 августа высший совет Россоюзспаса принял решение рассмотреть вопрос о ликвидации организации в связи с недостатком финансирования. "Организация остается, продолжит работать, двигаться дальше и развиваться. Это был технический вопрос [о ликвидации]. У организации сменился президент - им стал Мингалеев Салават. Я добровольно покинул свой пост - надо дать дорогу молодежи", - сказал Щетинин, не уточнив, кто был избран на его место.

Предыдущим президентом Россоюзспаса был Олег Баженов, который ранее занимал должность замглавы МЧС РФ. Новый президент Салават Мингалеев в 2003-2004 годах возглавлял Центральный аэромобильный спасательный отряд "Центроспас" МЧС РФ, а затем был заместителем директора департамента территориальной политики министерства.

Россоюзспас - общероссийская общественная организация добровольных спасателей. Она была создана в 2006 году по инициативе Юрия Воробьева, который долгие годы был первым замглавы МЧС. В нее входят бывшие профессиональные спасатели, а также люди, которые готовы помогать в сложных ситуациях. Россоюзспас помогал пострадавшим от наводнения в Крымске и на Дальнем Востоке, участвует в сборе помощи жителям Донбасса.