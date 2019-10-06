За кулисами кабаре. Русская солистка "Мулен Руж" о том, как был покорен Париж

На парижском холме Монмартр в конце XIX столетия было 30 мельниц, но только одной из них суждено было стать символом французской столицы. В это воскресенье легендарная красная мельница — "Мулен Руж" — встречает свой 130 день рождения. В ее стенах все это время работало самое знаменитое кабаре в мире

"До меня в "Мулен Руж" никогда не было русских, потому что в то время даже мечтать об этом было невозможно, — призналась в интервью корр. ТАСС одна из самых ярких звезд парижского кабаре Влада Красильникова, в прошлом известная российская спортсменка, мастер спорта СССР по художественной гимнастике и солистка танцевальных театров. Экзамен в Crazy Horse В Париж она впервые приехала в 1993 году, правда по приглашению конкурентов. Ее досье привезла из России агент Наталья Котлярова. Выступления Влады, работавшей в то время в шоу—театре на Тверской, увидел основатель Crazy Horse Ален Бернарден — и загорелся: "Срочно привозите!".

Описание Влада Красильникова © Личный архив Влады Красильниковой

"Я быстро собралась и прилетела в Париж. Но с Crazy Horse не сложилось. Когда делала батман на сцене, случайно задела ногой лампу, а там потолок низкий. Тогда выяснилось, что я не прохожу по росту: там предел для танцовщиц 1,75 м, а мой рост — 1,78", — вспоминает Влада. "Бернарден посоветовал мне "Мулен Руж" или "Лидо". "Вас возьмут везде", — сказал он мне. Так я и оказалась в "Мулен Руж". Меня сразу же подключили к репетиции, куски хореографии пришлось учить на ходу. Потом меня отвели в гримерную, взвесили, сфотографировали, а вечером мы подписали контракт", — рассказала она. Следом за Красильниковой в кабаре пришли петербуржец Владимир Балыбин, танцор театра имени Кирова, и Игорь Горячкин, солист ансамбля Игоря Моисеева. Самый сложный танец "Балетный язык во всем мире — французский, и поэтому все, что связано с балетной терминологией, я понимала. Остальное мне пришлось срочно доучивать, учить разговорный язык в "Альянс франсэз". Что касалось нагрузок и репетиций, то мне не привыкать, я в спорте с шести лет и такому ритму привычна", — сказала Влада. Первый год она танцевала канкан. Своим появлением на большой сцене этот танец обязан оперетте Жака Оффенбаха "Орфей в аду". "Это самый технически сложный танец, который я исполняла весь год, пока не получила контракт солистки кабаре", — сказала Красильникова.

Описание Выступление на сцене "Мулен Руж", 2019 год © Pascal Le Segretain/Getty Images

К тому времени восходящая звезда уже наизусть знала историю "Мулен Руж", которую принято делить на две эпохи — до и после Первой мировой войны. Вначале в кабаре танцовщицы не выступали под собственными именами, слишком уж лихим был спектакль. "Девушки в танце с визгом задирали ножки. Все это называлось кадриль, и очарованный спектаклем Тулуз—Латрек в 1891 году создал свою знаменитую афишу. Тогда танцовщицы могли позвонить себе многое, например, подойти к принцу и приказать: "Наливай мне шампанское!". Потом эта эпоха сошла на нет, а в 1915 году "Мулен Руж" и вовсе закрыл свои двери и открыл их вновь только спустя девять лет", — рассказала собеседница.

Описание Канкан в "Мулен Руж", 1955 год © John Sadovy/BIPs/Getty Images

Перья, стразы и два спектакля в день Для "Мулен Руж" наступили новые времена. "Зал был модернизирован, в нем теперь показывали публике большое красочное шоу с яркими костюмами, украшенными перьями и стразами, а сам канкан стал более цивилизованным", — отметила Красильникова. Фильм-мюзикл "Мулен Руж!" с участием Николь Кидман, появившийся в 2001 году и дважды удостоенный премии "Оскар", показался танцовщикам знаменитого кабаре далеким от реальности. "Когда я впервые посмотрела его, я не нашла связи между настоящим "Мулен Руж" и этим фильмом, — отметила Красильникова. — Если честно, иногда становится обидно, потому что мы себя считаем артистами балета, а в фильмах зачастую показывают женщин легкого поведения, что не имеет никакой связи с действительностью".

Описание Николь Кидман в фильме "Мулен Руж" © EPA PHOTO 20TH CENTURY FOX/SUE ADLER

На самом деле, по словам Влады, "Мулен Руж" — это прежде всего профессионализм, ежедневная упорная работа и дисциплина. "Артисты не могут позволить себе лишнее: прибавишь два килограмма — потеряешь работу. Я выходила на сцену шесть раз в неделю, каждый вечер у меня было по два спектакля. И всего один выходной, который тоже был заполнен тренировками и подбором костюмов, — рассказала Красильникова. — Я всегда любила гламурные костюмы, броскую бижутерию. Один из моих любимых номеров — "Пантера", где можно было выразить свой характер". Искусство не знает пауз Сейчас, по ее словам, в "Мулен Руж" работают 60 танцовщиков со всего мира. Российских артистов четверо — две девушки и двое парней. "Конкурс в "Мулен Руж" всегда высокий. Но даже если ты его прошел, процесс совершенствования никогда не должен останавливаться, — отметила собеседница. — Официального возрастного ценза нет, как в балете. Здесь больше критерии на глаз — какая твоя физическая форма, какая энергия, как выглядит кожа. Нужно, чтобы танцовщики всегда были полны энергии, если уже этого нет, то пора уходить".

Описание Влада Красильникова © Личный архив Влады Красильниковой

Красильникова ушла из "Мулен Руж" из-за полученной травмы ноги. "Конечно, уходить не хотелось, ведь в нашем театре всегда царила семейная атмосфера. Когда каждый вечер 1600 человек тебе аплодируют, ты получаешь бешеный заряд энергии, но, конечно, устаешь. Поэтому, если бы не эта травма, то думаю, что еще год-два я бы точно там поработала", — поделилась Влада. Стены, ставшие родными К моменту ухода Красильникова успела полностью освоиться в другой профессии. "Еще будучи в "Мулен Руж" я начала фотографировать, у меня всегда в кармане был пленочный фотоаппарат, и между спектаклями или после шоу я снимала танцовщиц. Благодаря этому увлечению у меня появилось целое портфолио фотографий. Также я устраивала выставки", — отметила Красильникова. Для ее первого сюжета журнал "Пари матч" отвел десять страниц.

Сегодня Влада один из самых востребованных фотожурналистов в Париже. Она стала автором знаменитой совместной съемки кумиров французских кинозрителей Алена Делона и Жан—Поля Бельмондо для "Пари матч". Красильникова также работает корреспондентом журнала на переговорах: снимала и в Елисейском дворце, и в Кремле. "Сейчас многие работы я посвящаю своей 11-летней дочери Аннушке, которую я фотографирую с самого рождения. К ее 18-летию хочу сделать книгу", — рассказала Влада.

Описание Влада Красильникова © Личный архив Влады Красильниковой

"Сегодня я переступаю порог "Мулен Руж" с особым чувством, — говорит Красильникова. — Для меня стены этого зала стали родными. Танцевать на этой сцене — большое счастье". Из реки фактов "Мулен Руж", впервые открывший свои двери 6 октября 1889 года, ныне ежегодно принимает 600 тысяч зрителей. В артистическом гардеробе — 1000 костюмов и восемьсот пар обуви, сделанных на заказ. У кабаре 455 служащих, в том числе пять питонов. Его гости удерживают абсолютный мировой рекорд по потреблению шампанского, выпивая 240 тысяч бутылок ежегодно.