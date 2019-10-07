Бастовавшие курьеры Ozon вернулись к работе

ТАСС, 7 октября. Курьеры компании Ozon в Санкт-Петербурге, которые 5 октября объявили забастовку из-за некорректных выплат и формирования заработной платы, вернулись к работе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам", - говорится в сообщении компании.

По данным пресс-службы, изменения касаются пунктов из "быстрого" списка. "Уже через сутки после прошлой встречи компанией были выработаны первые решения - из восьми пунктов "быстрого списка" отработаны уже шесть. Выявленные некорректные начисления заработной платы будут устранены уже сегодня, 7 октября", - пояснили в Ozon.

Ozon.ru - один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, чей ассортимент на конец года насчитывал 1,6 млн наименований товаров. Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.