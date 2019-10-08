Патриарх Кирилл: воссоединение РПЦ с "русским экзархатом" положило конец расколу

Ранее Священный синод РПЦ принял решение о принятии в юрисдикцию церкви священнослужителей Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

"Вчера на заседании Священного синода произошло историческое событие - другая часть русской церковной эмиграции, которая не вошла в состав Русской зарубежной церкви и не вошла в состав приходов Московского патриархата в Западной Европе, та часть русской эмиграции, которая за годы существования стала не просто русской, а многонациональной, вобрав в себя людей многих европейских национальностей, кто стремился через традицию Русской церкви открыть для себя красоту православия - эта часть русского церковного отделения воссоединилась с Русской православной церковью <…> Этим деянием мы поставили точку в разделениях и конфликтах. Это поистине историческое событие, и я рад сказать об этом событии", - сказал он.

Предстоятель Русской церкви напомнил, что церковное разделение было вызвано революцией 1917 года и последующей Гражданской войной, и выразил надежду, что политический фактор не станет причиной новых конфликтов. "Все, что совершается ныне по собиранию Русской церкви, является уроком того, как нельзя поступать, дабы во имя своих личных, политических, национальных и прочих интересов разрушать единство Божьего наследия", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.