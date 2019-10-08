Опрос: большинство отдохнувших в Крыму готовы рекомендовать близким поездку на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Большинство туристов, отдохнувших летом этого года в Крыму, готовы рекомендовать курорты полуострова своим близким. Об этом во вторник со ссылкой на результаты опроса сообщила пресс-служба республиканского Минтуризма.

Крым в бутылках вина, устрицах и в "Одиссее" Гомера Самые впечатляющие цифры и факты о полуострове

"Данные подтверждаются анкетированием Министерства курортов и туризма Республики Крым, в котором приняли участие 6 тыс. гостей. Более 90% из них выразили намерение вновь вернуться на отдых в Крым и рекомендовать отдых на полуострове своим близким", - говорится в сообщении.

Индекс удовлетворенности туристов отдыхом в Крыму растет в течение трех лет, уточнили в Минтуризма, сославшись на результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix. "Так, в 2017 году свой отдых в Крыму были готовы рекомендовать чуть больше 60% отдыхающих, в 2018 - больше 70%", - говорится в сообщении.

В сентябре на сайте ВЦИОМ также сообщалось, что довольны отдыхом в Крыму остались 97% приезжавших летом этого года на полуостров россиян, недовольны - 3%.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов. По данным регионального Минтуризма, на полуострове уже отдохнули 6,6 млн человек.