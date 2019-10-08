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Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву из Берлина поезде

По данным пресс-службы МЧС, для здоровья пассажиров нет никакой угрозы
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проверка показала отсутствие угрозы для пассажиров следовавшего из Берлина в Москву поезда, в одном из вагонов которого якобы зафиксировали повышенный радиационный фон. Эту информацию подтвердили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"Лаборатории МЧС и предприятия "Радон" провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что радиационный фон в поезде находится в норме.

Во вторник ряд СМИ сообщили, что в купе и туалете в одном из вагонов поезда на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации. В экстренных службах ТАСС рассказали, что поезд прибыл на Белорусский вокзал, а повышение уровня радиации могло произойти, если в вагоне ехал пассажир, лечившийся от онкологического заболевания. Источник подтвердил агентству, что "в этом вагоне ехал онкологический больной".

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