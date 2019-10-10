Reuters: Apple удалила приложение, позволявшее отслеживать перемещения полиции в Гонконге

ТАСС, 10 октября. Американская компания Apple удалила из App Store приложение, которое использовали протестующие в Гонконге, чтобы отслеживать местонахождение полицейских. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters .

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Отмечается, что Apple провела расследование, получив множество отзывов по поводу приложения HKmap.live, в котором на карте были отмечены локации, где находятся полицейские. По итогам проверки компания выяснила, что приложение "использовалось способами, угрожавшими правоохранительным органам и жителям Гонконга". После этого было принято решение удалить приложение из App Store.

По данным агентства, злоумышленники могли использовать HKmap.live, чтобы устраивать засады на полицейских, а также для того, чтобы планировать нападения на местных жителей в местах, где поблизости нет сотрудников правоохранительных органов.

Разработчик приложения не стал комментировать ситуацию агентству.