В СЖР назвали значительными усилия по возвращению журналистки Юзик в Россию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Для возвращения на родину задержанной в Иране российский журналистки Юлии Юзик были привлечены усилия властей РФ и различных общественных организаций, сообщил ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Юзик в четверг утром прилетела в Москву из Тегерана рейсом "Аэрофлота".

"Главное сейчас, что коллега находится на свободе и возвращена в Москву. К работе было привлечено огромное, колоссальное количество ресурсов, самых разных людей и организаций. Можно сказать, возвращение было главным вопросом всех этих дней. Мы очень рады, что все благополучно разрешилось и Юлия вернулась на родину", - сказал он.