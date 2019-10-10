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Арест российской журналистки в Иране

В СЖР назвали значительными усилия по возвращению журналистки Юзик в Россию

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир отметил, что было привлечено "огромное, колоссальное количество ресурсов, самых разных людей и организаций"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Для возвращения на родину задержанной в Иране российский журналистки Юлии Юзик были привлечены усилия властей РФ и различных общественных организаций, сообщил ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

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Юзик в четверг утром прилетела в Москву из Тегерана рейсом "Аэрофлота".

"Главное сейчас, что коллега находится на свободе и возвращена в Москву. К работе было привлечено огромное, колоссальное количество ресурсов, самых разных людей и организаций. Можно сказать, возвращение было главным вопросом всех этих дней. Мы очень рады, что все благополучно разрешилось и Юлия вернулась на родину", - сказал он.

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РоссияАрест российской журналистки в Иране
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