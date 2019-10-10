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Расследование нападения в Галле

Штайнмайер посетил синагогу в Галле, подвергшуюся нападению

Президент Германии, которого сопровождал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, возложил венок к синагоге

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил синагогу в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), которая в среду подверглась нападению. Об этом сообщил телеканал n-tv.

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Штайнмайер, которого сопровождал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, возложил венок к синагоге. Позднее в четверг в Галле ожидается глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, который намерен на месте осведомиться о ходе расследования атаки.

Между тем фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в Бундестаге подала запрос на проведение в парламенте "Актуального часа" на тему событий в Галле. "Германский Бундестаг должен обсудить, как мы можем лучше защитить еврейский образ жизни в Германии и что делается для полного расследования преступления", - заявил журналистам исполнительный секретарь фракции СвДП Марко Бушман.

9 октября у синагоги и турецкой закусочной в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме. На момент атаки, по оценке еврейской общины, в синагоге находились 70-80 человек.

Теги
ГерманияРасследование нападения в Галле
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