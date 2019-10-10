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Расследование нападения в Галле

Меркель призвала использовать все правовые средства для борьбы с экстремизмом

Канцлер Германии рассказала, что потрясена и шокирована случившимся нападением на людей в синагоге в городе Галле

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к решительной борьбе против правого экстремизма и антисемитизма после событий в Галле. Об этом она заявила в четверг, выступая на конференции профсоюза IG Metall в Нюрнберге. Трансляцию показал телеканал Эн-тэ-фау.

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"Я, как и миллионы людей, потрясена и шокирована. Я скорблю в эти часы вместе с семьями и друзьями погибших, думаю о пострадавших", - сказала Меркель. "Мы все знаем, что едва миновали более ужасного нападения на людей в синагоге, что могло привести к значительно большему количеству жертв", - отметила она. "Мы рады каждой синагоге, каждой еврейской общине и в целом еврейскому образу жизни в Германии", - подчеркнула канцлер.

"Прежде всего, представители правового государства должны использовать все средства, имеющиеся у правового государства, чтобы бороться против ненависти, насилия и человеконенавистничества. Здесь не может быть никакой толерантности", - подчеркнула Меркель.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРасследование нападения в Галле
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