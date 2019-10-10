В НИИ детской онкологии прошли проверки. Минздрав поддержал действующее руководство

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комиссия Минздрава РФ провела внеплановую проверку работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии и выявила серьезные нарушения за период 2018-2019 годов, касающиеся качества и безопасности оказания медпомощи детям в отделении трансплантации костного мозга и других подразделениях. Оснований для увольнения действующего директора НИИ Светланы Варфоломеевой комиссия не нашла и рекомендовала продолжить с ней работу. Итоги проверки были представлены в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

За последние два месяца в НИИ детской онкологии и гематологии, входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, разразилась череда скандалов. Все началось в сентябре с сообщений о сокращении зарплат и ставок сотрудников. После этого 26 онкологов разместили видеоролик на YouTube с требованием отстранить нового директора НИИ Варфоломееву и сообщили о намерении уволиться. Врачи заявили, что новое руководство разрушает уникальные методы и подходы в лечении детей с тяжелыми заболеваниями, сформированные в институте. Для выяснения обстоятельств по приказу главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой была создана комиссия для внеплановой проверки. В нее вошли 23 ведущих онколога и представители общественных организаций со всей страны.

"Мы проводили проверку в соответствие с теми заявлениями, которые звучали от сотрудников. Мы занимались и качеством лечебной работы, мы занимались выяснением, что за психологическая обстановка в институте, мы выясняли законность тех или иных действий администрации, качество начисления заработной платы. Естественно, комиссия работала и над тем, чтобы, когда врачи одновременно все ушли в отпуск, ни в коей мере не пострадало качество лечения - суперврачей туда привели", - сказала журналистам глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

По ее словам, в ходе проверки комиссия сконцентрировалась в основном на тех претензиях, которые были озвучены онкологами.

Эксперименты с нарушениями

По словам члена комиссии, главного внештатного гематолога Минздрава РФ Александра Румянцева, в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в работе отделения гематологии и трансплантации костного мозга в части проведения детям экспериментального лечения. "Люди, которые работали там, они использовали инновационные протоколы, но по которым доказано, что они неэффективны, что мир ушел далеко вперед, что каждый протокол, который вводится, новый, он должен обязательно пройти этический комитет", - рассказал он.

Применяемые в отделении протоколы лечения, по его словам, не имели ни разрешения научного совета учреждения, ни заключения экспертного совета министерства. "Восемь сотрудников из разных учреждений, которые смотрели конкретные истории болезней, выбрали целый ряд позиций, по которым предъявлены определенные претензии к качеству лечебной работы. А также подтверждено, что требования, которые предъявила Варфоломеева, были обоснованными", - пояснил Румянцев.

Внеплановая проверка также выявила, что в отделении отсутствовали электронные истории болезни и листы назначения, а также применялись методы лечения, которые не были апробированы и оценены ни международным, ни российским профессиональным сообществом.

В отношении поступивших ранее жалоб некоторых сотрудников на проведение большого числа медицинских консилиумов Румянцев отметил, что это является частью современной работы в детской онкологии. "Мы же увидели здесь пренебрежение этим: невозможно проконсультировать ребенка у кардиолога, у нефролога, у узких специалистов - это все нужно было организовывать", - сказал он.

Румянцев пояснил, что врачи узких специальностей необходимы для контроля токсичности лечения детей, и в мировой практике сложилось междисциплинарное ведение детей с онкозаболеваниями, эту практику и начала внедрять новый директор НИИ.

Лечение продолжается

По словам Румянцева, на данный момент в отделении гематологии и трансплантации костного мозга находятся шесть пациентов. Для того, чтобы вся необходимая медицинская помощь детям в отделении оказывалась, были привлечены новые детские онкологи. "Сегодня там работают четыре врача новых, которые выполняют эту работу. <…> Трансплантация продолжается, работа идет, все остальные подразделения работают в штатном режиме", - сказал он, добавив, что еще два специалиста из ведущих онкоцентров страны консультируют очно в детском онкоцентре.

"На данный момент не просто мы, как группа врачей, контролируем состояние этих детей, а ежедневно проводятся консилиумы с ведущими специалистам Российской детской клинической больницы и Центра им. Дмитрия Рогачева", - сказал на пресс-конференции детский онколог Денис Шевцов, которого перевели в НИИ детской онкологии и гематологии из НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Рогачева. Он добавил, что новые онкологи уже осуществляют в отделении не только рутинные процедуры, но и проводят уникальные.

Обстановка в институте и зарплаты

Проверяла комиссия и зарплаты сотрудников онкоцентра. Было установлено, что средняя зарплата врачей в НМИЦ им. Блохина в сентябре превысила 135 тыс. рублей, а в НИИ детской онкологии и гематологии - 145 тыс. рублей. По словам главы комиссии, речи о зарплате врачей в размере 10-20 тыс. рублей не идет.

"Последние данные, которые у меня есть за сентябрь, средняя зарплата врачей в центре целиком - 134,9 тыс. рублей, в НИИ детской онкологии - 145,4 тыс. рублей. Это за сентябрь средняя зарплата. Мы видели квиточки, где 10 тыс., 20 тыс. рублей. Мы пытались это проверить, но там нет фамилий, там непонятно, за какой период. Конечно, мы с вами знаем, что после отпуска мы получаем небольшие деньги, если мы были на больничном, то мы тоже какой-то период получаем меньше, - сказала она, отметив, что с конкретными обращениями готовы разбираться. - Мы готовы разбираться более детально уже не со средней заработной платой, а индивидуально с людьми".

Объяснила Байбарина и увольнение заведующего отделением гематологии и трансплантации костного мозга Георгия Менткевича, выступившего в видеообращении с призывом заменить руководство детского НИИ. По словам главы комиссии, он занимал должность руководителя отделения "на общественных началах". Эти обязательства с него были сняты, но он остался заместителем директора НИИ детской онкологии и гематологии.

"В письме [обращении к президенту] было написано, что Варфоломеева создала якобы атмосферу страха в институте, что оказывается давление на людей с требованием увольняться. Во-первых, никто не уволился тогда, в тот момент, но мы, естественно, встречались с коллективом. Мы встретились с 52 детскими медработниками из этого учреждения. Из них пять человек - именно те, которые подписывали это письмо, писали его президенту и обращались в СМИ с жалобами, - они сказали об атмосфере страха. Больше они говорили о своем человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было", - рассказала она.

Глава комиссии добавила, что остальные сотрудники НИИ сообщили, что не ощущают "атмосферы страха" и запугивания. По словам врачей, Варфоломеева - требовательный и строгий директор, однако она не нарушает этических норм при общении с коллективом. "Сотрудники говорили, что воспринимают указания нового руководства как справедливые и направленные на интересы больных. Создания вот такой атмосферы [страха] не увидели", - отметила Байбарина.

В целом, по ее словам, в ходе проверки не было выявлено серьезных финансовых нарушений.

Новый центр и рекомендации

По словам Румянцева, когда встал вопрос о замещении вакантной должности на посту директора НИИ детской онкологии и гематологии, на этот пост было несколько кандидатов. Варфоломеева, работавшая на тот момент в НМИЦ им. Рогачева, была одним из кандидатов на этот пост, она представила концепцию развития детского НИИ. "Дирекция онкоцентра вместе с Минздравом принимала решение о том, каким должен быть этот онкоцентр. А он по объему своих выполняемых работ и предполагаемых работ должен превзойти центр им. Рогачева, который немного другими вопросами занимается в практике, являясь национальным медицинским центром", - пояснил он.

НМИЦ им. Рогачева, как главное методологическое учреждение, будет в первую очередь отвечать за распространение методологии, обновление клинических рекомендаций и помощь субъектам в этой работе, большая часть задач по клинической работе должна быть перераспределена на детский НИИ в составе НМИЦ им. Блохина.

Речь идет не только о действующем НИИ детской онкологии и гематологии, но и о его новом корпусе, который должен быть сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. " Он [площадью в] 100 тыс. кв. м, он стоил 16 млрд рублей. <…> В конце декабря здание должно быть введено в эксплуатацию", - рассказала Байбарина, отметив, что открытие корпуса потребует изменений в штатном расписании и набора новых сотрудников.

По итогам проверки руководству НМИЦ им. Блохина будет выдан ряд рекомендаций. "Мы будем рекомендовать [директору НМИЦ онкологии им. Блохина] Ивану Сократовичу Стилиди усилить работу и ввести электронную историю болезни и вообще электронную информационную медицинскую систему - это очень важно. Принять исчерпывающие меры для скорейшего введения в эксплуатацию нового корпуса [НИИ детской онкологии и гематологии]", - сказала Байбарина.

Она добавила, что члены комиссии из Ростова и Санкт-Петербурга обошли все палаты НИИ, но "каких-то совершенно катастрофических условий" не выявили. "Условия должны быть лучше в современном мире. Часть помещений, где выявлены проблемы с санитарно-эпидемическим благополучием, закрыты на ремонт", - отметила она.

Кроме того, так как в работе Варфоломеевой комиссия не выявила нарушений, руководству НМИЦ рекомендовано продолжить сотрудничество с ней. "Комиссия Минздрава не нашла для этого [увольнения Варфоломеевой] ни малейшего основания, наоборот, мы рекомендуем директору [НМИЦ онкологии им. Блохина Стилиди] поддержать ее деятельность", - сказала Байбарина.