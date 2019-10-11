Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Праге началось прощание с Карелом Готтом

Церемония проходит с государственными почестями. Похороны певца пройдут 12 октября

БРАТИСЛАВА, 11 октября. /ТАСС/. Прощание с величайшим чешским певцом Карелом Готтом началось в пятницу в Праге. Как сообщает Чешское телевидение, гроб с его телом выставлен во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре Праги. Граждане могут проститься с Готтом с 08:00 до 22:00 по местному времени (09:00 - 23:00 мск).

На эту тему
Биография чешского певца Карела Готта

Очередь из поклонников певца уже с четверга выстраивалась перед дворцом Жофин. В связи с этим полиция приняла повышенные меры безопасности в центре Праги. Для движения транспорта перекрыты, в частности, улицы в районе Славянского острова.

Похороны Готта пройдут в субботу. В соборе Святого Вита в Пражском граде в 11:00 (12:00 мск) состоится панихида, которую будет вести глава чешских католиков, кардинал Доминик Дука. Будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц.

Церемония прощания с Готтом проходит с государственными почестями. Они будут сопровождать и похороны маэстро. Ожидается, что в них примут участие высшие руководители Чехии. Президент Милош Земан хотел бы произнести слова прощания. В субботу в республике будет объявлен государственный траур.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 8 октября, что столь массовых похорон не было в истории Чехии. Около 300 тыс. граждан приедут проститься с певцом в Прагу, сказал он.

Готт был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе и в других странах. В будущем году, как сообщил Пражский град, его заслуги перед родиной будут отмечены посмертно высшим чешским орденом - орденом Белого льва первой степени. В Праге планируют назвать именем маэстро одну из улиц или площадей.

Карел Готт умер 1 октября на 81-м году жизни. 

Теги
Земан, МилошЧехия
Реклама на ТАСС
Отравившиеся посетители суши-бара в Оренбуржье отсудили компенсацию морального вреда
В начале марта 2019 года продукцией заведения отравились 35 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС