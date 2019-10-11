В Праге началось прощание с Карелом Готтом

БРАТИСЛАВА, 11 октября. /ТАСС/. Прощание с величайшим чешским певцом Карелом Готтом началось в пятницу в Праге. Как сообщает Чешское телевидение , гроб с его телом выставлен во дворце Жофин, расположенном на Славянском острове в центре Праги. Граждане могут проститься с Готтом с 08:00 до 22:00 по местному времени (09:00 - 23:00 мск).

Очередь из поклонников певца уже с четверга выстраивалась перед дворцом Жофин. В связи с этим полиция приняла повышенные меры безопасности в центре Праги. Для движения транспорта перекрыты, в частности, улицы в районе Славянского острова.

Похороны Готта пройдут в субботу. В соборе Святого Вита в Пражском граде в 11:00 (12:00 мск) состоится панихида, которую будет вести глава чешских католиков, кардинал Доминик Дука. Будет допущен лишь узкий круг приглашенных лиц.

Церемония прощания с Готтом проходит с государственными почестями. Они будут сопровождать и похороны маэстро. Ожидается, что в них примут участие высшие руководители Чехии. Президент Милош Земан хотел бы произнести слова прощания. В субботу в республике будет объявлен государственный траур.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 8 октября, что столь массовых похорон не было в истории Чехии. Около 300 тыс. граждан приедут проститься с певцом в Прагу, сказал он.

Готт был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе и в других странах. В будущем году, как сообщил Пражский град, его заслуги перед родиной будут отмечены посмертно высшим чешским орденом - орденом Белого льва первой степени. В Праге планируют назвать именем маэстро одну из улиц или площадей.

Карел Готт умер 1 октября на 81-м году жизни.