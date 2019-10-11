Лауреат Нобелевской премии по литературе Хандке выступит с речью на вручении в Стокгольме

ВЕНА, 11 октября. /ТАСС/. Критик Нобелевской премии и ее лауреат по литературе 2019 года австрийский драматург Петер Хандке сообщил, что лично поедет на вручение награды в Стокгольм и выступит там с речью 10 декабря. Об этом он рассказал в интервью Австрийскому агентству печати .

Петер Хандке неоднократно ранее высказывал мнение о необходимости отмены Нобелевской премии по литературе, однако сейчас считает присуждение ему этой награды признанием его творчества. Автор расценивал премию как лживую канонизацию писателя, ничего не приносящую самому читателю. По его словам, он собирается лично поехать 10 декабря на вручение премии в Стокгольм. "Если я будут полностью здоров, и если будет воля Божья, я поеду туда и даже что-то скажу", - отметил писатель.

"Я приверженец мировой литературы, а не международной литературы. Награда - это неоднозначное дело и вечная дилемма. Мне кажется, что я читатель или даже автор того, что [Иоганн Вольфганг фон] Гёте называл мировой литературой. Если Нобелевский комитет принял такое решение, тогда у них получается неплохо разбираться в том, что мировая литература что-то значит", - признался Хандке.