Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2019

Лауреат Нобелевской премии по литературе Хандке выступит с речью на вручении в Стокгольме

Ранее он неоднократно высказывал мнение о необходимости отмены премии, называя ее лживой канонизацией писателя
Петер Хандке AP Photo/Francois Mori
Описание
Петер Хандке
© AP Photo/Francois Mori

ВЕНА, 11 октября. /ТАСС/. Критик Нобелевской премии и ее лауреат по литературе 2019 года австрийский драматург Петер Хандке сообщил, что лично поедет на вручение награды в Стокгольм и выступит там с речью 10 декабря. Об этом он рассказал в интервью Австрийскому агентству печати.

На эту тему
Биография писателя Петера Хандке

Петер Хандке неоднократно ранее высказывал мнение о необходимости отмены Нобелевской премии по литературе, однако сейчас считает присуждение ему этой награды признанием его творчества. Автор расценивал премию как лживую канонизацию писателя, ничего не приносящую самому читателю. По его словам, он собирается лично поехать 10 декабря на вручение премии в Стокгольм. "Если я будут полностью здоров, и если будет воля Божья, я поеду туда и даже что-то скажу", - отметил писатель.

"Я приверженец мировой литературы, а не международной литературы. Награда - это неоднозначное дело и вечная дилемма. Мне кажется, что я читатель или даже автор того, что [Иоганн Вольфганг фон] Гёте называл мировой литературой. Если Нобелевский комитет принял такое решение, тогда у них получается неплохо разбираться в том, что мировая литература что-то значит", - признался Хандке.

Теги
АвстрияШвецияНобелевская премия - 2019
Реклама на ТАСС
Минздрав считает, что проверка будущих водителей на алкоголизм поможет в профилактике ДТП
Проверку планируется проводить в два этапа: предварительное химико-токсилогическое исследование, а затем подтверждающее исследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС