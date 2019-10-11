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Арест российской журналистки в Иране

Юлия Юзик рассказала о содержании в камере в Иране

По словам российской журналистки, там не было мебели, а на бетонном полу лежало несколько одеял, на которых она спала

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Журналистка Юлия Юзик, арестованная в Иране, рассказала ТАСС о своем содержании в камере.

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В камере, где разместили россиянку, по словам Юзик, не было мебели, а на бетонном полу лежало несколько одеял, на которых она спала. "Шли дни допросов. Последний день был самым жестким, меня не били, но психологическое давление было жесточайшим. В последний день от стресса у меня поднялась температура, - продолжила она. - Я находилась в женской половине тюрьмы, женщины-охранницы проявили ко мне сочувствие. Я потеряла счет времени. Ночью дверь открылась, и одна из женщин мне сказала: "Go!". У меня началась истерика, я думала, меня казнят. Привезли в аэропорт, и я не верила своим глазам. Я совершенно не поняла, как это чудо произошло со мной и меня освободили".

Юзик вернулась в Москву рано утром 10 октября. По словам журналистки, ее встретили у трапа и сразу отвезли домой, где ждали родные. "Это был очень счастливый момент", - сказала она.

Журналистка намерена отмечать свое освобождение как второй день рождения и гордится своей страной, обеспечившей ее возвращение. "Я благодарю всех и каждого, все мое государство за спасение. Моя страна меня спасла. Я раньше критиковала Россию, и там, в Иране, даже не думала, что в такой опасный момент жизни моя страна меня спасет, - сказала Юзик. Журналистка отметила, что ее охватила гордость, когда она увидела в иллюминатор Москву. "Свое возвращение буду праздновать каждый год как второй день рождения", - добавила она.

Журналистка прибыла в Тегеран 2 октября, в аэропорту у нее забрали паспорт, но отпустили в отель. Позднее там журналистка была арестована. Юзик рассказала ТАСС, что прилетела в Иран по официальному приглашению и под гарантии безопасности приглашающей стороны. Она заверила, что не имела намерения провоцировать власти, как-либо нарушать визовый режим.

"Я не нарушала визовый режим. Мне дали визу беспрепятственно. Я ничего не делала умышленно", - добавила она. По словам Юзик, власти Ирана обвинили ее в работе на спецслужбы Израиля. "Эти обвинения абсурдны. Я требовала встречу с консулом, адвокатом, но мне говорили, что консульство мной не интересуется", - рассказала она, отметив, что следователи требовали подписывать непонятные бумаги и признать обвинения.

Теги
ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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