Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2019

Премьер Эфиопии считает присужденную ему Нобелевскую премию мира "наградой Африки"

Абий Ахмед был удостоен награды "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей"

ТАСС, 11 октября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, ставший в этом году лауреатом Нобелевской премии мира, считает награду достоянием Африки и, в частности, Эфиопии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с секретарем Норвежского Нобелевского комитет Улавом Ньёльстадом.

На эту тему
Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

"Я был так польщен и взволнован, когда услышал эту новость. Эта награда присуждена Африке, присуждена Эфиопии. Я думаю, остальные африканские лидеры отнесутся к этому как к положительному знаку продолжения работы над достижением мира на нашем континенте", - заявил Абий, запись разговора с которым распространил комитет.

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии "за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству, особенно за его решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритрее".

Теги
ЭфиопияНобелевская премия - 2019
Реклама на ТАСС
Военнослужащие Китая и Австралии проводят совместные учения на Хайнане
Военнослужащим предстоит выполнить упражнения по спортивному ориентированию, выживанию на необитаемом острове, а также совершить морское плавание на каяках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС