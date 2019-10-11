Премьер Эфиопии считает присужденную ему Нобелевскую премию мира "наградой Африки"

ТАСС, 11 октября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, ставший в этом году лауреатом Нобелевской премии мира, считает награду достоянием Африки и, в частности, Эфиопии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с секретарем Норвежского Нобелевского комитет Улавом Ньёльстадом.

"Я был так польщен и взволнован, когда услышал эту новость. Эта награда присуждена Африке, присуждена Эфиопии. Я думаю, остальные африканские лидеры отнесутся к этому как к положительному знаку продолжения работы над достижением мира на нашем континенте", - заявил Абий, запись разговора с которым распространил комитет.

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии "за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству, особенно за его решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритрее".