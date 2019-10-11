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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Убийство девочки в Саратове. Жители несут цветы к ее дому, в храме проходит панихида

Свои соболезнования ранее выразили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты Государственной думы
Описание
© Алексей Кошелев/ТАСС

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Саратов скорбит по девятилетней девочке, которая была найдена мертвой накануне ночью спустя почти двое суток после беспрерывных поисков. Жители несут цветы и игрушки к ее дому, школе и месту, где было обнаружено тело, горожане собирают средства для поддержки семьи, в местном храме проходит панихида. Высказываются предложения установить памятный мемориал в связи с трагическими событиями.

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Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

Полиция сообщила о пропаже девятилетней девочки 9 октября. Она ушла из дома в школу, однако на уроках ее не видели, домой она не вернулась. В ночь на 11 октября девочка была обнаружена мертвой.

"В пятницу в 15:00 по местному времени (14:00 мск) в храме в честь иконы Божьей матери "Утоли моя печали" началась панихида по погибшей девочке", - сказали ТАСС в пресс-службе епархии.

Свои соболезнования ранее выразили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты Государственной думы, общественники, поисковики из отряда "Лиза Алерт".

"Многие хотят дома мемориал сделать, игрушки. <…> Но надо пожалеть страдания матери в первую очередь, близкие просят, чтобы мемориал сделали либо в школе, либо на том месте, где она погибла. Все надеялись до последнего, что этого не случится, а это случилось. Семья сейчас в очень тяжелом состоянии, все, что можно, все помогают", - сказала ТАСС детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя.

Она отметила, что погибшая девочка из хорошей семьи. "Хорошая, нормальная семья, двое детишек, есть младший братик. Девочке девять лет, по-моему, младшая школа, четвертый класс. В центре "Семья" есть кризисное отделение, где работают кризисные психологи, они всегда выезжают на помощь, специалисты есть, но пока семья не принимает [помощь]", - добавила Загородняя.

Чужая боль как своя

По сообщению поискового отряда "Лиза Алерт", в поисках помимо полицейских, следователей и спасателей участвовали около 2 тыс. волонтеров. Официальное сообщение о смерти школьницы появилось после полуночи по местному времени. Известие вызвало широкий общественный резонанс, жители Саратова требовали самосуда над подозреваемым.

Очевидцы выкладывали в социальные сети фотографии и видеозаписи, на которых люди раскачивали полицейскую машину, подозревая, что предполагаемый убийца девочки находится внутри. У возможного места убийства был организован стихийный митинг, люди были уверены, что задержанного замаскировали под сотрудника ОМОН, чтобы вывести из толпы, были слышны выкрики - призывы убить и растерзать подозреваемого. Под утро горожане переместились к зданию полиции Кировского района в центре города, куда, на их взгляд, могли бы привезти задержанного.

Татьяна Загородняя объясняет, что в Саратове много активных людей, которые неравнодушны к горю, "чужую боль люди почувствовали, как свою". "Все скорбят, я сегодня приехала в администрацию, там сидит и плачет гардеробщица, и это общее [настроение], и самой говорить сложно. Эти два дня огромное количество людей помогали искать девочку, вышли много тысяч человек на улицы и просто помогали искать ребенка, на поиски ехали семьями, расклеивали листовки, ночью и днем прочесывали разные районы города, надежда до последнего жила. Люди были переполнены [эмоциями], напряжение было очень большое, когда ночью узнали, что тело девочки найдено и преступник найден, понятно, что реакция была предсказуемая", - отметила собеседница агентства.

Депутат Госдумы от региона Николай Панков прилетел в Саратов. По его словам, "каждый говорит об этом случае". "Грусть передается даже с момента прилета в Саратов. У меня у самого дочь, и каждый представляет, что на этом месте мог оказаться другой ребенок, другой человек. Эта беда объединила весь город, каждый человек переживает за судьбу детей, и когда выяснилось, что девочка была убита, тем более тем, кто уже отсидел срок, люди [поступили] эмоционально", - сказал он ТАСС.

После произошедшего один из жителей города создал петицию на ресурсе change.org с требованием вернуть смертную казнь в России. На данный момент под обращением подписались более 20 тыс. человек. За возвращение смертной казни на своих страницах в социальных сетях также выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Мнения бывают разные, надо все взвешивать. Разные вещи могут быть высказаны. <...> Нельзя уходить в крайность", - подчеркнул Панков.

Признания подозреваемого

Утром в пятницу появился комментарий СК РФ по поводу трагедии, в котором подтверждалась и гибель девочки, и задержание подозреваемого в убийстве. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который дал признательные показания. Согласно этим показаниям, девочка проходила мимо гаража, который мужчина занимал незаконно. Подозреваемый испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил.

Задержанный был ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. "На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера," - уточняет пресс-служба СК РФ.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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