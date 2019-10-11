{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Алексей Леонов
Обновлено 

Путин: Леонов вписал легендарные страницы в летопись покорения Вселенной и историю страны

Глава государства направил телеграмму соболезнования вдове космонавта Светлане и его дочери Оксане
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что космонавт Алексей Леонов вписал яркие и легендарные страницы в летопись покорения Вселенной.

На эту тему
Биография космонавта Алексея Леонова

"Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны", - отметил глава государства в телеграмме соболезнования в связи со смертью Леонова, направленной вдове космонавта Светлане и его дочери Оксане. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Алексей Архипович Леонов был выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью", - подчеркнул глава государства. "Светлая память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и искренне уважал этого замечательного человека", - уверен он.

Путин выразил вдове и дочери космонавта глубокие соболезнования, слова поддержки и участия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛеонов, Алексей АрхиповичУмер Алексей Леонов
Реклама на ТАСС
Северный Кавказ
Центр инноваций соцферы КЧР и РЭУ Плеханова подготовят специалистов социального бизнеса
Также разрабатывается концепция программы по обучению региональных социальных команд, чтобы они на местах исследовали социально-экономическое состояние
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС