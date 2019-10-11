Путин: Леонов вписал легендарные страницы в летопись покорения Вселенной и историю страны

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что космонавт Алексей Леонов вписал яркие и легендарные страницы в летопись покорения Вселенной.

"Безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны", - отметил глава государства в телеграмме соболезнования в связи со смертью Леонова, направленной вдове космонавта Светлане и его дочери Оксане. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Алексей Архипович Леонов был выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью", - подчеркнул глава государства. "Светлая память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и искренне уважал этого замечательного человека", - уверен он.

Путин выразил вдове и дочери космонавта глубокие соболезнования, слова поддержки и участия.