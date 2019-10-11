Нетаньяху лично занимался делом осужденной в России за контрабанду гашиша израильтянки

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично занимался делом гражданки еврейского государства и США Наамы Иссасхар, которую Химкинский городской суд Московской области приговорил в пятницу к 7,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в контрабанде 9,6 грамма гашиша. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном в пятницу канцелярией главы израильского правительства.

"Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом [России Владимиром] Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад (переговоры лидеров состоялись 12 сентября - прим. ТАСС), а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе (7 октября - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении. "Премьер-министр просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы. Нетаньяху высоко ценит готовность президента Путина уделить время данному вопросу и надеется, что усилия принесут плоды", - добавили в канцелярии.

"Власти Израиля занимались делом Иссахар на протяжении всего периода ее содержания под стражей. Израиль четко дал понять: наказание, требуемое российской прокуратурой, несоразмерно и не соответствует характеру преступления, приписываемого Иссахар. Премьер-министр и Государство Израиль будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой", - заявили также в канцелярии главы правительства еврейского государства.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссасхар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш, после чего подозреваемая была задержана и арестована.