В России вспоминают космонавта Леонова

В память о первом человеке, совершившем выход в открытый космос, в российских музеях и школах пройдут линейки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Космонавт Алексей Леонов, который умер в пятницу на 86-м году жизни, был открыт общению с людьми разного статуса, особенно много времени посвящал детям и помогал им знакомиться с историей освоения космоса, был шутником и хорошим рассказчиком. В память о первом человеке, совершившем выход в открытый космос, в российских музеях и школах пройдут линейки, митинги и вечера памяти, сообщили ТАСС в учреждениях.

На эту тему "Посол космонавтики в мире". Каким запомнился Алексей Леонов

Для Всероссийского детского центра "Орленок" Леонов был "большим другом", отмечается в тексте соболезнования учреждения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Орленка", память космонавта почтут на вечере, на котором ребятам расскажут, чем Леонов занимался в космосе и его дружбе с лагерем. В первый раз он приехал в "Орленок" в 1964 году вместе с первым космонавтом Юрием Гагариным, еще ни разу не побывав в космосе. Через пять лет, уже после выхода в космос, он открывал для воспитанников Дом авиации и космонавтики - корпус, где до сих пор работает музей, посвященный космической истории СССР и России. Руководитель Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского молодежного аэрокосмического общества (ВАКО) "Союз" Татьяна Науянис сообщила ТАСС, что Леонов много времени и сил отдавал детям. "Он один из самых жизнестойких, душевных, отзывчивых людей, интеллектуально и эстетический одаренный, он же художник был большой и организовывал конкурсы рисунков детей, куда мы посылали работы наших ребят. А для детворы Леонов много сделал, мы все годы, на протяжении более 30 лет, как существует Всероссийский конкурс "Космос", встречались с ним в Звездном городке", - сказала она. Обаятельный и жизнерадостный Практически каждый год космонавт приезжал в родную школу № 21 в Калининграде, которая теперь носит его имя. "Алексей Архипович очень обаятельный человек, очень хороший рассказчик. Он рассказывал ребятам про свои школьные годы, полеты в космос. Каждый его приезд был событием, которого все ждали", - сказала ТАСС заместитель директора школы Елена Протасова.

На эту тему Первый в открытом космосе. О характере, семье и талантах Алексея Леонова

Ждали встреч космонавтом и в Вологодской области. Отсюда родом был Павел Беляев - Герой Советского Союза, друг и напарник Леонова, с которым они совершили космический полет на корабле "Восход-2". "Человек он очень простой. О себе он говорил, что "дуралей и шутник", а Беляев - "весь серьезный, правильный". Много рассказывал. Очень доступно, понятно и интересно. Дети слушали его, затаив дыхание, полный зал народу собрался, и все боялись дышать, слушая человека-легенду", - сказала ТАСС замдиректора вологодской школы № 35 имени Беляева Ольга Панова. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников назвал Леонова "добрым другом" региона - космонавт был почетным жителем Вологды и Череповца. Кувшинников отметил, что Леонов был умным, целеустремленным и невероятно жизнерадостным человеком, который проявил свой талант не только авиатора, но художника. Со всеми на равных С особой теплотой вспоминают Леонова в Калининграде, где он жил в школьные годы. В честь космонавта названа одна из улиц города и библиотека, фасад одного из домов украшает его портрет. 30-летняя дружба связывала Леонова с местным с Музеем Мирового океана, где его помнят не только как космонавта, но и яхтсмена. Здесь же хранятся художественные работы космонавта. "Алексей Архипович знал всех, он общался со всеми. Он был доступен всем - и бедным, и богатым, общался с умными, интеллигентными, учеными, простыми людьми. Он очень любил гулять по территории музея, садился где-нибудь на лавочку возле научно-исследовательского судна "Космонавт Виктор Пацаев", к нему подходили люди, брали у него интервью, он обязательно фотографировался с людьми, никогда не стеснялся и не капризничал, для каждого находил время. Вот такие люди, они и есть люди мира", - сказала ТАСС директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Леонова "смелым первооткрывателем, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике". После полета на "Восходе-2", во время которого Леонов впервые вышел в открытый космос, космонавты приземлились в 200 километров от Перми, где также хранят память о выдающейся личности. "Он профессионал, летчик, без всяких вычурностей, звездности, человек преданный до беспредела своему делу, у него уникальнейшая биография. <…> Столько, сколько он сделал в космосе на первых порах, <...> - даже сам по себе этот выход в открытый космос, - за одно это ему можно памятник поставить", - сказала ТАСС летчица, заведующая музеем авиации и космонавтики Пермского края Галина Смагина. Незавершенные дела В последние годы Алексей Леонов занимался реконструкцией мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серегина во Владимирской области. Был президентом созданного по его инициативе благотворительного фонда, который собирал средства на развитие мемориала. Несмотря на возраст, космонавт ежегодно приезжал на место гибели своих товарищей 27 марта, последний раз участвовал в памятных мероприятиях в 2017 году. Благодаря усилиям Леонова мемориал обрел новую жизнь. Однако он не успел полностью реализовать свою мечту по строительству музея первого отряда космонавтов. Леонов также восстановил храм Андрея Первозванного недалеко от места авиакатастрофы. "На мемориале удалось построить часовню, отлить постамент под самолет Миг-29, который стоит возле мемориала, установлены 20 именных стел в память о первых космонавтах, отлита трибуна, сделана входная группа. Его мечтой было строительство музея первого отряда космонавтов, без Алексея Архиповича это будет очень тяжело сделать", - сказал ТАСС исполнительный директор дирекции Благотворительного фонда Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина Евгений Водин. Траурный митинг и линейка памяти Ряд учреждений готовят памятные мероприятия в честь легендарного первооткрывателя. На территории Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева в Чувашии, куда часто приезжал Леонов, в день его похорон приспустят флаг и организуют и выставку.

На эту тему 12 минут во Вселенной. Как проходил первый выход человека в открытый космос