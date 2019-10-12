В Саратовской области проверят безопасность подходов к школам после убийства девочки

ТАСС, 12 октября. Комиссии по проверке территорий школ, детсадов и безопасных подходов к ним будут созданы в каждом муниципалитете Саратовской области после убийства девятилетней девочки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте правительства региона.

"Губернатор Валерий Радаев поручил создать в каждом муниципалитете комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним по вопросам безопасности. В состав комиссии войдут ответственные лица, представители правоохранительных структур и общественных советов образовательных учреждений", - указано в сообщении.

Комиссии проведут проверки в течение недели. Их итоги рассмотрят на координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Саратовской области.

Полиция сообщила о пропаже девятилетней девочки 9 октября. Она ушла из дома в школу, однако на уроках ее не видели, домой она не вернулась. В ночь на 11 октября девочку обнаружили мертвой. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девочки, был ранее судим и признался в преступлении.