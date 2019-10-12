В главном храме Чехии прошла панихида по Карелу Готту

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Панихида по чешскому певцу Карелу Готту состоялась в субботу в главном кафедральном соборе Чехии - храме Святого Вита в Пражском граде. Присутствовали несколько сотен человек, которые были приглашены семьей маэстро, передает корреспондент ТАСС.

Заупокойную литию вел глава чешских католиков - кардинал Доминик Дука. Почтить память певца на службу пришли чешские руководители, включая президента республики Милоша Земана. За стенами собора за упокой души маэстро молилась толпа его поклонников. За ходом панихиды они могли наблюдать на гигантском экране, на котором осуществлялась прямая трансляция происходившего в храме.

Панихида началась в 11:00 по местному времени (12:00 мск) и завершилась в 12:40 (13:40 мск). Затем гроб с телом Готта был перевезен в крематорий пражской больницы Мотол. Там с Готтом попрощаются члены семьи. Где будет покоиться прах маэстро, общественности пока не сообщается. Местные СМИ высказали предположение, что урна будет установлена в колумбарии на Славине - месте, где похоронены самые выдающиеся чехи. Оно находится в историческом пражском квартале Вишеград.

В Чехии в субботу объявлен государственный траур. Республика скорбит о потере величайшего певца в своей истории. Над Пражским градом, резиденцией чешских президентов, дворцах правительства и парламента, зданиях государственных организаций приспущены национальные флаги.

Готт был удостоен многочисленных государственных наград, в том числе и в других странах. В будущем году, как сообщил Пражский град, его заслуги перед родиной будут отмечены посмертно высшим чешским орденом - орденом Белого льва первой степени. В Праге планируют назвать именем маэстро одну из улиц или площадей.