Президент Израиля обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ израильтянку

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился в воскресенье к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую Химкинский городской суд Московской области приговорил в пятницу к 7,5 года колонии общего режима, признав ее виновной в контрабанде 9,6 грамма гашиша. Об этом сам Ривлин сообщил в Twitter.

"Сегодня (13 октября) я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь. Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар я взываю к милосердию президента [России] с просьбой о его личном вмешательстве для предоставления ей [Иссахар] экстраординарного помилования", - написал Ривлин. Копию направленного президенту РФ письма он опубликовал в Twitter.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.