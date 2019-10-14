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Лавров рассказал, что готовил в студенческие годы на стройке бетон

По словам министра иностранных дел России, он также в студенческие годы участвовал в выпуске некоторых номеров издающейся с 1968 года газеты МГИМО "Международник"
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" на телеканале "Россия-24" поделился воспоминаниями о том, как в студенческие годы работал на стройке и замешивал бетон.

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"В стройотрядах мы тоже варили соответствующие вещества - бетон, - вспомнил Лавров после того, как ведущая упомянула главу Минкульта Владимира Мединского, который, будучи студентом, варил клей и расклеивал газеты. - Я работал на стройках четыре года подряд уже после Останкинской башни - в Туве, Хакасии, Якутии и под Владивостоком (ранее министр рассказал, что на первом курсе рыл котлован под фундамент Останкинской башни - прим. ТАСС). Все работы, которые мы делали, тоже касались варки, но варки бетона".

По словам Лаврова, он также в студенческие годы участвовал в выпуске некоторых номеров издающейся с 1968 года газеты МГИМО "Международник". "Я газет не расклеивал. Газета "Международник", которая продолжает издаваться, была тогда рукописной и рисованной. Это было несколько огромных ватманских листов, их склеивали, раскладывали на одной из лестничных клеток в старом здании. Когда оканчивались занятия, четыре-пять человек, сколько могло поместиться, договаривались о дизайне, каждый полз в свой уголок, писал, рисовал, оформлял", - рассказал он.

"Не помню уже, писал какую-то заметку [в газете] или что-то еще", - добавил Лавров.

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