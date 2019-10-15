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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Правительство Красноярского края сняло режим ЧС, введенный после взрывов в арсенале

Основная часть восстановительных работ на территории Ачинского района завершилась
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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Ачинского района, Назаровского района и города Ачинска Красноярского края в августе после взрывов на военном складе, снят. Соответствующее решение принято во вторник на заседании регионального правительства.

"В связи с созданием условий для безопасного проживания, завершением основной части восстановительных работ отменить режим ЧС и с 16 октября перейти в режим повседневной деятельности", - сказал на заседании первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Вадим Сизых. Члены правительства поддержали это решение.

Как сообщил заместитель председателя правительства Анатолий Цыкалов, в пострадавших населенных пунктах завершен ремонт социально-значимых объектов, отремонтированы 279 квартир и 294 дачных строений, 77 частных домов. В 13 частных домах ремонт еще идет, в одном доме после ремонта появились трещины - началось обследование, в среду должно быть принято решение о судьбе строения.

Первые взрывы и пожар произошли в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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