Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Миронов анонсировал внесение в Думу проекта о частичной отмене моратория на смертную казнь

Лидер "Справедливой России" сравнил убийц детей с террористами
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в ближайшие дни внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене моратория на смертную казнь для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних. Об этом сообщил во вторник журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

На эту тему
Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

Он напомнил о резонансном убийстве в Саратове девятилетней девочки. "О необходимости частично отменить мораторий на смертную казнь... В свое время мы говорили о террористах и их пособниках и вносили соответствующую инициативу, но сегодня мы говорим: чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем, только тем, что, может быть, он лозунги никакие не выдвигает, а ничего человеческого у этих людей не осталось", - заявил Миронов.

"И даже пожизненное наказание - это не то наказание, которые должны понести эти нелюди", - убежден лидер справороссов. "В этой связи мы в ближайшие дни будем вносить законодательную инициативу о частичной отмене моратория, запрета на смертную казнь для террористов, их пособников и для тех, кто покусился на жизнь ребенка", - проинформировал Миронов, подчеркнув, что таким преступникам "не место на планете". "Этого требует наш народ, это требует наша совесть, это требует просто человеческая справедливость", - заключил он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема в Кремле не обсуждается.

Против введения смертной казни выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что для возвращения смертной казни в РФ нет "правовых оснований", о невозможности отмены моратория неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМиронов, Сергей МихайловичПесков, Дмитрий СергеевичКлишас, Андрей Александрович"Справедливая Россия"
Реклама на ТАСС
В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях
Штраф назначен изданию "Издательский дом "Момент истины" и его главному редактору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС