Миронов анонсировал внесение в Думу проекта о частичной отмене моратория на смертную казнь

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в ближайшие дни внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене моратория на смертную казнь для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних. Об этом сообщил во вторник журналистам лидер справороссов Сергей Миронов.

Он напомнил о резонансном убийстве в Саратове девятилетней девочки. "О необходимости частично отменить мораторий на смертную казнь... В свое время мы говорили о террористах и их пособниках и вносили соответствующую инициативу, но сегодня мы говорим: чем отличается террорист от детоубийцы? Да ничем, только тем, что, может быть, он лозунги никакие не выдвигает, а ничего человеческого у этих людей не осталось", - заявил Миронов.

"И даже пожизненное наказание - это не то наказание, которые должны понести эти нелюди", - убежден лидер справороссов. "В этой связи мы в ближайшие дни будем вносить законодательную инициативу о частичной отмене моратория, запрета на смертную казнь для террористов, их пособников и для тех, кто покусился на жизнь ребенка", - проинформировал Миронов, подчеркнув, что таким преступникам "не место на планете". "Этого требует наш народ, это требует наша совесть, это требует просто человеческая справедливость", - заключил он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема в Кремле не обсуждается.

Против введения смертной казни выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил, что для возвращения смертной казни в РФ нет "правовых оснований", о невозможности отмены моратория неоднократно высказывался Конституционный суд РФ.