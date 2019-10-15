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Росмолодежь сможет инициировать блокировку сайтов с данными о детях - жертвах преступлений

Документ вносит изменения в правила ведения Единого реестра запрещенной информации, который существует с 2012 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Интернет-ресурсы, которые публикуют информацию о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, могут быть внесены в единый реестр запрещенной информации по требованию Росмолодежи. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правительства, которое во вторник было опубликовано на портале правовой информации.

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Опубликованный документ вносит изменения в правила ведения Единого реестра запрещенной информации, который существует с 2012 года. Реестр ведет Роскомнадзор, а направлять сведения о сайтах, которые необходимо внести в этот реестр, могут различные уполномоченные ведомства. В частности, МВД передает сведения о ресурсах, содержащих информацию об изготовления наркотиков, Роспотребназдор - данные о ресурсах, рассказывающих о способах совершения суицида. Росмолодежь инициирует включение в реестр сайтов с информацией, "направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц".

Постановление кабмина расширяет полномочия Росмолодежи: ведомство также сможет направлять для включения в реестр данные о сайтах с информацией "о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия)", распространение которой запрещено законодательством. Нормы закона о СМИ запрещают распространять информацию о детях - жертвах противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения несовершеннолетних, а также их родителей и иных законных представителей, дату рождения, место его жительства и учебы и т. д.

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