СМИ: россиянина Буркова перевели в израильской тюрьме под "особый надзор"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Арестованный при выезде из Израиля в 2015 году по запросу американских властей россиянин Алексей Бурков переведен в тюрьме под "особый надзор". Об этом сообщает во вторник государственное радио Израиля Kan со ссылкой на Управление тюрем еврейского государства.

По данным радиостанции, Бурков переведен в тюремное отделение, где за заключенными осуществляется наблюдение 24 часа в сутки "ради обеспечения его собственной безопасности". Kan отмечает, что это решение было принято совместно правительством Израиля и Управлением тюрем страны в связи с повышенным интересом в СМИ к россиянину в последние дни в связи с предстоящим решением израильских властей по его экстрадиции в США.

Как сообщил ранее во вторник корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони, вопрос об экстрадиции Буркова в США "может быть решен в ближайшее время". По его словам, "экстрадицию должен подписать министр юстиции [Израиля Амир Охана], но мы понимаем, что вопрос этот решает премьер-министр [Биньямин Нетаньяху]".

При выезде из Израиля 13 декабря 2015 года российский гражданин Алексей Бурков во время прохождения паспортного контроля был задержан по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Вопрос об экстрадиции Буркова рассматривался Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Российская сторона также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.