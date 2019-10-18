Суд лишил водительских прав актрису Бочкареву за отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи № 105 в пятницу признал виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование актрису Наталью Бочкареву, задержанную с кокаином в центре Москвы, и лишил ее на один год и восемь месяцев водительских прав, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Бочкареву Наталью Владимировну виновной в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на один год и восемь месяцев", - огласил постановление судья Игорь Макеев.

Кроме того, суд назначил актрисе административный штраф в 30 тыс. рублей.

Ни Бочкарева, ни ее представитель на заседание не явились.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Преображенском суде Москвы в течение 10 суток.

28 сентября сотрудники ГИБДД на Стромынке остановили автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. Как стало известно в суде, при проверке документов у Бочкаревой сотрудники ГИБДД в присутствии понятых почувствовали запах алкоголя. "После того, как она вышла из транспортного средства, у нее были выявлены признаки опьянения и чувствовался запах алкоголя, в связи с чем ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась", - заявил в суде один из полицейских, составивший соответствующий рапорт.

Автомобиль актрисы был остановлен для проверки у рамках полицейского мероприятия нетрезвый водитель.

Уголовное дело

Также источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 г, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. По словам собеседника агентства, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы. Актриса находится под подпиской о невыезде.

Вместе с тем сама Бочкарева категорически отвергает информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой.