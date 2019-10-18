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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Как заявили в суде, документ пока не принят к производству

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

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"Мы получили иск от ФБК к Минюсту об оспаривании решения включить этот фонд в перечень иностранных агентов, однако пока он не принят к производству", - сказала она.

Ранее пресс-служба Минюста сообщила, что на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью. В частности, это занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования - 140 тыс. в рублевом эквиваленте только в 2019 году. Также, по данным Минюста, были два транша из Испании и один из США. Как следует из информации, размещенной на сайте Минюста, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что ФБК финансируется исключительно гражданами РФ, никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал и намерен обжаловать решение о включении в список иноагентов.

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