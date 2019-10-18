Задержанные полицейские из ОМВД "Дорогомилово" вымогали 7 млн рублей у адвоката

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Двое высокопоставленных полицейских из ОМВД "Дорогомилово" в Москве, задержанных в ночь на 18 октября, вымогали 7 млн рублей у адвоката Сергея Зуева. Об этом сам потерпевший рассказал в беседе с ТАСС.

"В отношении меня СК РФ вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству. Сотрудники ОМВД "Дорогомилово" узнали об этом и предложили свое покровительство и помощь. За это с меня потребовали 7 млн рублей", - сказал он.

Зуев обратился в ФСБ, после чего вечером 17 октября в УВД по ЗАО и в ОВД "Дорогомилово" прошли обыски, а двое полицейских были задержаны.

Ранее сообщалось, что двое высокопоставленных полицейских из ОМВД "Дорогомилово" задержаны по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 млн рублей.

ГУ МВД по Москве по данному факту начало проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.