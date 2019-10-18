Задержанные руководители ОМВД "Дорогомилово" подозреваются в покушении на мошенничество

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Двое руководителей ОМВД "Дорогомилово" Москвы подозреваются в покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово - начальник полиции Дмитрий Смирнов, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов - подозреваются по ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - уточнили в пресс-службе, добавив, что, по версии следствия, они не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам.

Как пояснил ТАСС адвокат Сергей Зуев, фигуранты вымогали у него порядка 7 млн рублей, за прекращение в отношении него проверки со стороны СК, но они не обладали полномочиями для ее прекращения. Поэтому их подозревают в попытке мошенничества.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД РФ, двое высокопоставленных полицейских из ОМВД "Дорогомилово" были задержаны по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 3,5 млн рублей. По данным следствия, всего они должны были незаконно получить 12 млн рублей.

ГУ МВД по Москве по данному факту начало проверку. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.