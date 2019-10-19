Авиаконструктору Михаилу Симонову 19 октября исполнилось бы 90 лет

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Создателю истребителя Су-27, авиаконструктору Михаилу Симонову исполнилось бы в субботу 90 лет.

В канун этой даты ТАСС попросил его соратников и учеников вспомнить, благодаря каким личным качествам Симонову удавалось решать сложнейшие инженерные и управленческие задачи, в сложные для страны 90-е годы сохранить ОКБ и фирменную конструкторскую школу, обеспечив преемственность поколений. Главное творение "Я знаю Михаила Петровича не с момента его работы в ОКБ Сухого. Меня познакомил с ним самолет Су-27. Хлебнули мы много горя поначалу, в том смысле, что первые испытания самолета показали, что машина не выполняла всех предъявляемых требований", - вспоминает начало работы с конструктором Владимир Авраменко, председатель Совета старейших ОКБ Сухого, в конце 1970-х руководивший Комсомольским-на-Амуре авиазаводом им. Гагарина, где было организована сборка Су-27.

По словам Авраменко, именно перед лицом трудностей проявился характер генерального конструктора. "Когда Михаил Петрович был назначен на должность главного конструктора Су-27 в 1976 году, самолет необходимо было дорабатывать и улучшить его характеристики. Надо сказать, что ему все далось с большим трудом - ломка всегда и везде воспринимается в штыки. Михаил Петрович такой человек собранный, который если уж взялся за что-то, старается довести все до конца", - отмечает Авраменко. Как вспоминает Максим Чекин, заместитель директора программы ОКБ, начинавший свою карьеру при Симонове, "на одном из совещаний у генконструктора прозвучала такая фраза: "Есть решения женские, есть решения мужские". "Это принципиальные решения, они определяли либо облик авиационного комплекса, либо направление развития предприятия. Вы, наверное, знаете историю создания Су-27, и во многом вот это принципиальное решение Михаила Петровича по корректировке тех подходов, которые были уже реализованы в самолете, привело к тому, что ОКБ Сухого провело повторно достаточно большой объем работ по этому самолету", - поясняет Чекин. Конструктору удалось выявить недостатки конструкции первых опытных образцов в кратчайшие сроки и вывести его на летные испытания в Ахтубинске для проверки новых решений. О том, какое внимание испытаниям уделял Симонов, ТАСС рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, заместитель начальника летной службы ОКБ Игорь Вотинцев. "В Ахтубинске он проработал несколько лет, практически безвыездно. Дверь его кабинета была открыта все время, с утра и до позднего вечера. Он принимал любого работника ОКБ - будь то инженер-конструктор, техник или инженер по эксплуатации - с целью выслушать и принять предложения. Он всегда был доброжелателен, но в то же время требователен. Его судьба зависела от сроков и от того, с каким результатом проходят испытания", - говорит Вотинцев. Выход на мировой рынок В конечном итоге появился тот самый Су-27С, который до настоящего времени является предметом гордости в нашей стране и за рубежом. В сложные для авиастроения и страны в целом 90-е годы Симонов принял решение выводить новый истребитель на внешний рынок.

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"Су-27 до этого момента мы не поставляли за рубеж. Он, я уже не знаю каким образом, узнал, что китайцы готовы покупать этот самолет, им очень нравился этот самолет. Он начал пробивать через правительство разрешение на оформление контракта с китайцами на продажу Су-27, первую поставку за рубеж", - рассказывает Авраменко. По его словам, инициатива продвигалась трудно - хотя и находила поддержку в различных кругах, решение не принималось. В этот момент Симонов пошел на хитрость. "Это дело шло трудно - поддерживали многие, но окончательного решения не было. До тех пор, пока Михаил Петрович, получая государственную премию из рук Ельцина, не попросил президента одобрить контракт, и Ельцин подписал", - вспоминает Авраменко. Далее были командировки в Шэньян, где находился авиазавод, в результате которых договорились поставить более двух десятков машин. "Но этого было мало - китайцы просили дать им право изготавливать этот самолет. Подписали лицензию на изготовление этих машин в Китае, - добавил Авраменко. - В конечном итоге более ста самолетов китайцы построили сами по лицензии, а мы получали большие на тот момент деньги. Это большая, огромная заслуга Михаила Петровича, мы бы не выжили в 90-е годы - этим спасли и завод, и конструкторское бюро". С этим соглашаются и остальные собеседники. "Эти события в начале 90-х годов - поставки самолетов за рубеж, прибыль от экспортных контрактов - позволили ОКБ Сухого развивать предприятие и вкладывать средства в развитие других программ, поддержать серийные заводы, огромные коллективы. В этом он тоже принимал мужские решения", - подчеркнул Чекин. Со своей стороны летчик-испытатель Вотинцев добавляет, что помимо поставки самолетов, Симонов предложил обучать летчиков из других стран. "Готовить летчиков ВВС других стран фирма взялась еще в 90-е годы, это было тоже под непосредственным руководством Михаила Петровича. Он добился разрешения, чтобы наши летчики, техники, инженеры обучали непосредственно представителей военно-воздушных сил других стран", - рассказывает летчик-испытатель. Бережное отношение к кадрам По словам Чекина, еще одной заслугой Симонова перед ОКБ является сохранение конструкторской школы и обеспечение преемственности. "В конце 1991 года, когда начинались все эти сложные события, он очень жестко выступал на собраниях коллектива за набор молодежи. Тогда его позиция не у всех нашла понимание. Набор молодежи заключался в том, что в Московском авиационном институте создавалась группа специальной подготовки. Студенты этой группы привлекались для дополнительного обучения в ОКБ Сухого", - говорит Чекин.

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