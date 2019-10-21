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Главный внештатный трансплантолог Минздрава выступил против коммерциализации донорства

Сергей Готье отметил, что в России нет оснований к тому, чтоб расширять спектр прижизненного донорства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Коммерциализация донорства ведет к его криминализации, поэтому мировым трендом является стремление уйти от коммерческой составляющей при донорстве органов. Об этом сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, отмечающего в этом году свой 50-летний юбилей со дня открытия, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

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"У нас разрешено прижизненно только родственное донорство, и донор в плане медицинского обслуживания получает определенные права и льготы. Это прописано в законе. Коммерческое донорство категорически разрешать нельзя, это мировой тренд, так как на этом поле слишком много возможностей для криминализации этой деятельности", - сказал Готье.

Он отметил, что в РФ нет оснований к тому, чтоб расширять спектр прижизненного донорства. На данный момент донорами при жизни могут быть кровные родственники.

"Я пока не вижу больших показаний к тому, чтобы расширять спектр прижизненного донорства, кроме родственного, так как основному большинству пациентов это не поможет. Тут можно перейти в другую плоскость - перестать бороться за посмертное донорство. Это неправильно, этого огромная нация не может себе позволить", - отметил главный трансплантолог Минздрава.

Минздрав России в соответствии с национальным проектом "Здравоохранение" создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе 23 профильных центров созданы НМИЦы, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий. НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова является главным методологом по донорству и трансплантации органов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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