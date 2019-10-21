Общественная палата изберет своего нового председателя на заседании в начале декабря

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Новый секретарь Общественной палаты (ОП) России в связи с назначением Валерия Фадеева главой Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ будет избран на пленарном заседании палаты в первой половине декабря. Об этом в понедельник заявил ТАСС заместитель секретаря ОП Сергей Орджоникидзе.

"Новый глава Общественной палаты будет выбираться на пленарном заседании, которое запланировано на декабрь, думаю, где-то в первой половине [декабря]. Кандидата [на должность Фадеева] пока нет", - сказал Орджоникидзе.

Кроме того, заместитель секретаря отметил, что "с сожалением воспринимает уход Валерия Александровича Фадеева [из Общественной палаты]", так как "он очень много сделал для развития гражданского общества" на текущем посту. "Думаю, это и было замечено президентом", - добавил Орджоникидзе.

Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова, который ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.