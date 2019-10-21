Москалькова: назначение свердловского омбудсмена в СПЧ поможет эффективной работе Совета

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что назначение в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой будет способствовать эффективной работе СПЧ и создавать синергию в работе общественных организаций и правозащитников.

"Считаю особенно важным, что в новый состав СПЧ вошла такой опытный омбудсмен как Татьяна Георгиевна Мерзлякова", - отметила в понедельник Москалькова в беседе с ТАСС. "Именно у уполномоченных по правам человека широкий взгляд на правозащитную повестку, огромный бесценный опыт работы в области правозащиты, работы с обращениями граждан, умение держать баланс между государством и обществом, защитить людей в самых трудных жизненных ситуациях", - пояснила она.

По мнению Москальковой, "все это, безусловно, будет способствовать эффективной работе СПЧ". "Такая синергия государственных правозащитников и представителей общественных организаций очень важна для оптимизации правозащитной деятельности", - подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом включил в состав СПЧ исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета), а также секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, который стал новым председателем СПЧ и советником президента. Этим же указом из состава СПЧ были исключены бывший глава Совета Михаил Федотов, его заместитель Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.