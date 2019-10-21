Фадеев считает работу СПЧ эффективной и пока не планирует реформ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Валерий Фадеев, который сменил Михаила Федотова на посту главы Совета по правам человека при президенте РФ, считает работу Совета эффективной и не планирует реформ. Об этом он заявил в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Куда уж сразу реформировать? Во-первых, это совет при президенте, президент реформирует свои советы <...> Совет работает эффективно и продуктивно. Не надо всякими реформами бросать камни в своих предшественников - это неприлично", - заявил Фадеев в ответ на вопрос о возможных реформах СПЧ.

Фадеев добавил, что первое заседание СПЧ с его участием пройдет сразу после итогового форума "Сообщество", который состоится в Общественной палате РФ в конце октября. "Мне было бы важно выслушать мнение коллег об основных направлениях работы Совета, может быть, какой-то коррекции работы Совета", - сказал Фадеев.

Федотов ушел в отставку в связи с достижением предельного возраста. В сентябре этого года ему исполнилось 70 лет.

В новость были внесены изменения (18:22 мск) - добавлены подробности.