Более тысячи судей в отставке подали заявления на должности судебных примирителей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более тысячи российских судей в отставке подали заявления о включении в списки судебных примирителей - новой должности, которая появится для примирительных процедур по гражданским и арбитражным делам. Об этом ТАСС сообщил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на заседании пленума, где рассматривался проект регламента проведения процедуры судебного примирения.

"Список судебных примирителей мы утвердим на заседании пленума Верховного суда РФ 31 октября. Мы получили более тысячи заявлений от судей в отставке", - сказал Виктор Момотов.

Вступающие в силу с 25 октября законодательные изменения расширяют перечень примирительных процедур в суде. Помимо введенной еще в 2010 году медиации (где стороны привлекают частного медиатора для досудебного урегулирования спора) введены две новые формы примирительных процедур - переговоры сторон и судебное примирение, применение которых возможно на любой стадии судебного процесса и даже при исполнении судебного акта. Для судебного примирения по инициативе Верховного суда вводится должность судебного примирителя, роль которого может выполнять только судья в отставке.

В новость внесены изменения (13:09 мск) - уточняется должность Виктора Момотова