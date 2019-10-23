Любимыми предметами Лаврова в школе были физика и математика

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для фильма Первого канала "МГИМО. На всех языках мира" к 75-летию университета рассказал, что в школе он больше всего любил физику и математику и именно поэтому изначально хотел поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

"Не то чтобы я по призванию был "естественник" (я всегда больше любил гуманитарные науки), но моим любимым преподавателем в средней школе вплоть до десятого класса был С. И. Кузнецов, который вел физику и математику. К сожалению, его уже нет среди нас, - рассказал министр. - Он меня, как и многих моих одноклассников, просто влюбил в себя и в свой предмет. Есть такие люди, которые своей приверженностью, своим патриотизмом по отношению к любимому делу "заряжают" и других".

Однако в итоге по совету своей матери, продолжил Лавров, он попробовал сдать вступительные экзамены в МГИМО, которые проводились на месяц раньше, чем в МИФИ. "У меня была серебряная медаль, я сдал два экзамена [в МГИМО] - 1 и 3 июля. Когда зашел в школу, где все мои одноклассники еще только собирали документы для того, чтобы подавать их в вузы, где экзамены начинались 1 августа, я был уже свободной птицей", - заключил он.