Посольство России в Чехии возмущено осквернением мемориала красноармейцам в городе Острава

ПРАГА, 23 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии выразило возмущение в связи с актом вандализма по отношению к мемориалу павшим в боях с нацистами воинам Красной армии в городе Острава на северо-востоке республики. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, размещенном в среду в Facebook.

"Глубоко возмущены актом вандализма, совершенным в ночь на 23 октября 2019 года в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве, - отмечается в документе. - Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма".

Остраву освобождали войска Красной армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса. На памятнике изображены вместе две фигуры - красноармейца и чешского рабочего.

Памятник Красной армии, доминирующий над территорией мемориала, неизвестными злоумышленниками был облит красной краской и исчерчен оскорбительными надписями. Правоохранительные органы ведут поиск вандалов.

В Остраве осудили акт вандализма

Монумент Красной армии в Остраве является памятником национальной культуры Чехии. Местные власти приступили к его очистке от краски. Муниципальной полиции отдан приказ усилить патрулирование в месте установки памятника.

Акт вандализма резко осудил мэр Остравы Томаш Мацура. По его словам, осквернившие памятник вандалы "продемонстрировали собственную трусость, незнание истории и неуважение к воинам-освободителям, которые погибли при освобождении Остравы и останки которых здесь погребены".

Посольство РФ выразило признательность руководству и жителям Остравы, осудившим акт вандализма. "Рассчитываем, что мемориал, находящийся под защитой российско-чешского Межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года, будет в кратчайшие сроки приведен в надлежащий вид, вандалы будут найдены и наказаны, а чешской стороной будут предприняты все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов", - заявило дипломатическое представительство России.

Острава была освобождена Красной армией 30 апреля 1945 года. Бои за город шли в течение почти двух месяцев и вошли в историю как Моравско-Остравская наступательная операция.