Пол Уилан заявил, что улучшил русский язык в СИЗО

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже против РФ Пол Уилан заявил, что улучшил уровень владения русским языком в ходе пребывания в СИЗО. Лефортовский суд Москвы в четверг рассматривает вопрос о продлении ему ареста.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Я говорю уже лучше по-русски. Я могу сказать "Дайте одно пиво", - сказал он перед началом заседания суда.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срокот 10 до 20лет.