Суд отклонил ходатайства Уилана об отводе прокурора, судьи и закрыл процесс для прессы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отказал обвиняемому в РФ в шпионаже Полу Уилану в отводе прокурора из заседания суда, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Суд отказался удовлетворить ходатайство по отводу прокурора. Он не усматривает оснований для его удовлетворения, предусмотренных законом: прокурор не является участником процесса или родственником обвиняемого", - сказал судья Сергей Рябцев.

Уилан эмоционально отреагировал на это решение. "Если бы прокурор был моей сестрой, вы бы его отвели. А если он мои права нарушает, то это не основание. Я заявляю отвод вам, так как вы систематически игнорируете мои доводы, вы необъективны", - сказал обвиняемый. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения по второму ходатайству американца.

Кроме того, судья Лефортовского суда Москвы отказался брать самоотвод на заседании по вопросу продления ареста Уилану.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство Уилана по отводу судьи Рябцева, так как не усматривает для этого оснований, предусмотренных законом", - сказал судья.

После этого судья спросил, есть ли у Уилана отводы еще кому-либо, поскольку ранее он просил об еще и об отводе прокурора. "Сегодня нет", - сказал Уилан.

Также судья закрыл для прессы заседание по вопросу продления ареста.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и удалить из зала лиц, не являющихся участниками процесса, так как их присутствие может привести к разглашению тайны следствия", - сказал судья.

При этом сам Уилан был против этого, заявив, что материалы его дела более не являются секретными. "Ранее сотрудники ФСБ заявляли, что в деле больше нет секретных сведений", - отметил он.