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Дело Пола Уилана

ФСИН оштрафовала сотрудника за замечание Уилану во время утренней зарядки

По словам адвоката, конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН произошел, в частности, из-за языкового барьера

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Руководство ФСИН объявило взыскание сотруднику ведомства, сделавшему замечание обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

"Я не слышал об угрозах оружием Уилану. Там была следующая ситуация: Уилан делал зарядку и приседал, сотрудник ФСИН не разобрался в ситуации и сделал ему замечание. После этого тюремщику объявили взыскание, его лишили половины зарплаты. Это произошло после моей жалобы. На сегодня никаких нарушений режима содержания в СИЗО нет", - сказал адвокат.

По его словам, конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН произошел в том числе из-за языкового барьера.

Ранее Уилан заявил, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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