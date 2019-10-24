ФСИН оштрафовала сотрудника за замечание Уилану во время утренней зарядки

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Руководство ФСИН объявило взыскание сотруднику ведомства, сделавшему замечание обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

"Я не слышал об угрозах оружием Уилану. Там была следующая ситуация: Уилан делал зарядку и приседал, сотрудник ФСИН не разобрался в ситуации и сделал ему замечание. После этого тюремщику объявили взыскание, его лишили половины зарплаты. Это произошло после моей жалобы. На сегодня никаких нарушений режима содержания в СИЗО нет", - сказал адвокат.

По его словам, конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН произошел в том числе из-за языкового барьера.

Ранее Уилан заявил, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом.