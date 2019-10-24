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Дело Пола Уилана

Адвокат заявил, что суд рассмотрит дело Пола Уилана по существу примерно в мае 2020 года

Владимир Жеребенков сообщил, что решение об аресте обвиняемого в шпионаже в России американца собираются обжаловать

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рассмотрение в Мосгорсуде дела обвиняемого в шпионаже в РФ Пола Уилана начнется ориентировочно в мае 2020 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

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"Мы обжалуем решение об аресте, на это уйдет время. Потом пройдут все формальности, дело поступит в Мосгорсуд и начнется рассмотрение по существу, тоже в закрытом режиме. Это произойдет примерно в мае 2020 года", - сказал он.

По словам Жеребенкова, Уилан активно знакомится с делом, которое весьма объемно. "Ему переводят страницы на английский, он знакомится. Держится он с юмором и достоинством", - сказал адвокат.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
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