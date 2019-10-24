Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минкомсвязи заявили, что Рунет не будет развиваться по пути Китая

В противном случае рынок потеряет 150 млн пользователей, отметил замглавы ведомства Алексей Волин

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Развитие российского сегмента интернета по пути Китая, в том числе строительство аналогичного файрвола, экономически нецелесообразно, Россия не собирается идти по этому пути, заявил в четверг ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Нам китайский путь в интернете не подходит. В Китае внутренний рынок в разы больше, чем у нас, почти в 10 раз. И он самодостаточен для того, чтобы находиться в изолированной ситуации экономически, - сказал он. - Если мы говорим про Рунет, то у нас количество потенциальных пользователей Рунета - 300 млн человек русскоязычных. Численность потенциальной русскоязычной аудитории в два раза превышает численность населения России. Уход на самозоляцию означает, что мы вдвое уменьшаем свой рынок. Из примера того же самого китайского опыта мы видим, что технологическая изоляция интернета - это очень дорогое удовольствие. Мы совершенно не уверены, что это экономически подъемно для экономики России, а китайский опыт показывает, что все, кто хотят обойти блокировку, ее обходят".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил ТАСС, что российские власти намерены учитывать китайский опыт управления в области интернета и в то же время продолжат следовать принципу, когда разрешено все, что не было подвергнуто официальному запрету.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Около 60 организаций предлагают трудоустройство на ярмарке вакансий в Пятигорске
На ярмарке представлено порядка 2,6 тыс. вакансий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС