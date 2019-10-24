WP: в США мужчина не смог выбраться из автомобиля Tesla и сгорел заживо

ТАСС, 24 октября. Водитель взятого в аренду автомобиля Tesla Омар Аван сгорел заживо, так как не смог открыть дверь машины, когда ее охватил огонь. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post .

Инцидент произошел в штате Флорида. По данным газеты, после того как автомобиль столкнулся с пальмой, литий-ионный аккумулятор, установленный на Tesla, воспламенился. Однако водитель сам не мог выбраться из транспортного средства, а очевидцы аварии, пытающиеся помочь Авану, не смогли открыть дверь с убирающимися ручками, которые автоматически не выдвинулись из-за сбоя в системе.

"Огонь охватил автомобиль, и доктор Аван сгорел заживо. Все произошло из-за убирающихся ручек, из-за которых невозможно открыть дверь и которые представляют огромную опасность при пожаре", - заявил адвокат семьи погибшего.

Ранее компания Tesla заявляла, что автомобиль Model S является самой безопасной из всего модельного ряда.

Это уже не первая авария с участием высокотехнологичных автомобилей американской компании. В мае 2018 года два подростка сгорели в автомобиле после возгорания установленного в транспортном средстве аккумулятора. Также в 2019 году было зафиксировано несколько случаев самовоспламенения автомобилей Tesla.