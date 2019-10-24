Адвокат сообщил, что угрозы отсрочки депортации Бутиной нет

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Угрозы отсрочки депортации гражданки России Марии Бутиной на родину после освобождения в пятницу из тюрьмы в США нет. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

"Мне кажется, людей сбивает с толку то, что обычно, когда кого-то [в США] выпускают из тюрьмы, [в случае с иностранцами порой] происходит задержка из-за депортационных процедур. Однако в данном конкретном случае в рамках вынесенного приговора был подписан ордер суда на высылку из страны. Иммиграционные органы, Министерство юстиции - генеральная прокуратура США, судья и я как представитель защиты согласились с тем, что обвинение, по которому она [Бутина] согласилась признать свою вину, является правонарушением, карающемся в том числе депортацией. И Иммиграционно-таможенная служба [при Министерстве внутренней безопасности США] согласилась с тем, что депортирует ее незамедлительно после того, как она завершит отбывать заключение", - отметил Дрисколл.

"Я согласен, - продолжал он, - что обычно [в такого рода случаях] происходит переброска в центр временного содержания [иммиграционных органов], и на депортацию могут потребоваться недели".

Однако, подчеркнул юрист, он рассчитывает, что в случае с Бутиной этого не будет, поскольку есть достигнутые всеми сторонами и утвержденные судом договоренности. "Поэтому я не просто опираюсь на оптимизм", - пояснил адвокат. Он выразил уверенность в том, что Иммиграционно-таможенная служба сразу переправит Бутину в аэропорт и отправит в Россию после выхода из тюрьмы в Таллахасси (штат Флорида).

Детали процедуры

Согласно сведениям, которые изложил Дрисколл, Бутину освободят, предположительно, утром. После освобождения ее будут сопровождать в ходе депортации двое оперативных сотрудников Иммиграционно-таможенной службы. "Она завтра выходит [из тюрьмы]. За ней прибудут двое сотрудников Иммиграционно-таможенной службы. Вероятно, утром. Они полетят с ней в Москву. Они мне не предоставили информации о рейсе, поэтому я не знаю, когда точно это произойдет", - сказал адвокат.

По словам Дрисколла, Марии будет предоставлена возможность позвонить ему перед вылетом из США, чтобы он смог уведомить родителей россиянки о том, каким рейсом та возвращается на родину. "Я с ней буду говорить перед тем, как она сядет в самолет, вылетающий в Москву. Не уверен, откуда будет вылетать этот рейс, но она мне позвонит, и я дам знать ее отцу, когда ему нужно ехать в аэропорт встречать ее", - сообщил юрист.

"Так что процесс [депортации] должен начаться завтра утром, - повторил Дрисколл. - Предполагаю, что в Москве она [Бутина] окажется не ранее середины дня в субботу".

На вопрос, идет ли речь о регулярном пассажирском рейсе, адвокат ответил утвердительно. "Насколько я понимаю. Точно не знаю, но, насколько понимаю, это будет обычный коммерческий рейс", - сказал Дрисколл.

По его свидетельству, билет россиянке приобретает "правительство США".

Посольство России в Вашингтоне уточнило, ссылаясь на Госдепартамент, что Бутина вылетит в Москву из Майами.

Запрет на въезд в США

Дрисколл также подтвердил, что в отношении Бутиной после освобождения будет действовать запрет на въезд в США в течение ряда лет. "Я такими вопросами давно не занимался. Мне кажется, обычно идет речь о 10-летнем запрете <...>. Но бывают и исключения - с разрешения министра юстиции - генерального прокурора США", - заявил защитник.

Он выразил надежду на то, что сотрудники Иммиграционно-таможенной службы не будут пытаться ограничивать свободу Бутиной в самолете. "Не знаю, как они ее будут сопровождать в самолете, но надеюсь, что наручников не будет, - сказал Дрисколл, - так как она на тот момент станет свободным человеком, и они просто должны ее доставить назад, а никакой угрозы или чего-то подобного она не представляет". "Тем не менее с уверенностью ничего сказать не могу, не знаю, как они будут действовать", - признал адвокат.

"Не знаю, какова в точности процедура. Она будет находиться под стражей [Иммиграционно-таможенной службы] <...> Но она будет свободным человеком в том плане, что погасит судимость. По существу на Иммиграционно-таможенной службе в соответствии с условиями сделки [Бутиной с правосудием] лежит обязательство доставить ее в Россию. Поэтому они ее доставят назад, она будет свободна", - добавил юрист.