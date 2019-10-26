Реквием и панихида по жертвам "Норд-Оста" прошли у театрального центра на Дубровке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Концерт-реквием и панихида, посвященные 17-й годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году, прошли в субботу на площади у театрального центра на Дубровке в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В траурном мероприятии приняли участие пострадавшие и потерявшие своих близких от различных терактов в России и за рубежом, представители префектуры ЮВАО, управы района Южнопортовый, общественные молодежные организации. Мероприятие проводит Региональная общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост".

Память о погибших

"В заложниках оказались 912 человек - зрители спектакля, артисты, в том числе около 100 детей школьного возраста. Мы будем помнить об этой ужасной трагедии всегда, там погибли наши родные, дети. Я потерял там сына", - сказал ТАСС председатель региональной общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост" Сергей Карпов.

Он отметил, что организация помогает не только тем, кто отравился газом, но и тем, кто потерял своих близких. "Мы пишем ходатайства в различные организации по поводу трудоустройства в детские сады, о выделении санаторно-курортного лечения, общаемся с Департаментом соцзащиты Москвы", - пояснил он.

Как сказала член Благотворительного фонда "Рейс 9268" Марина Попова, главная цель, "ради которой мы объединились - это увековечивание памяти погибших". "От лица фонда, общественных организаций приношу самые искренние соболезнования и желаю всем жить долго, жить тем, что не дожили ваши погибшие. Будьте мужественными", - добавила она.