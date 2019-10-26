Реквием и панихида по жертвам "Норд-Оста" прошли у театрального центра на Дубровке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Концерт-реквием и панихида, посвященные 17-й годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году, прошли в субботу на площади у театрального центра на Дубровке в Москве, передает корреспондент ТАСС.
В траурном мероприятии приняли участие пострадавшие и потерявшие своих близких от различных терактов в России и за рубежом, представители префектуры ЮВАО, управы района Южнопортовый, общественные молодежные организации. Мероприятие проводит Региональная общественная организация содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост".
Память о погибших
"В заложниках оказались 912 человек - зрители спектакля, артисты, в том числе около 100 детей школьного возраста. Мы будем помнить об этой ужасной трагедии всегда, там погибли наши родные, дети. Я потерял там сына", - сказал ТАСС председатель региональной общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов "Норд-Ост" Сергей Карпов.
Он отметил, что организация помогает не только тем, кто отравился газом, но и тем, кто потерял своих близких. "Мы пишем ходатайства в различные организации по поводу трудоустройства в детские сады, о выделении санаторно-курортного лечения, общаемся с Департаментом соцзащиты Москвы", - пояснил он.
Как сказала член Благотворительного фонда "Рейс 9268" Марина Попова, главная цель, "ради которой мы объединились - это увековечивание памяти погибших". "От лица фонда, общественных организаций приношу самые искренние соболезнования и желаю всем жить долго, жить тем, что не дожили ваши погибшие. Будьте мужественными", - добавила она.
Попова рассказала собравшимся, что статус жертв терроризма до сих пор не узаконен на законодательном уровне, и за это "мы все должны бороться".
Участвующий в памятном мероприятии президент ассоциации "Франция - Европа - Беслан" Кристиан Матон отметил, что он приезжает в Москву каждый год в знак солидарности с общим горем для того, чтобы вместе искать конкретные пути для искоренения бесчеловечных, варварских актов терроризма, а также для оказания помощи пострадавшим и членам их семей. "Чтобы нам действовать всем сообща, нам представляется необходимым создание федерации, объединяющей все существующие ассоциации и союзы помощи жертвам всех терактов. Мы уже начали эту работу в сентябре этого года в Беслане, на церемонии 15-летия захвата школы №1. Объединившись в такую федерацию, работа людей в ней будет более заметна, и они смогут получить уникальную возможность напрямую общаться с национальными и международными структурами", - подчеркнул Матон.
Участники траурной церемонии возложили цветы к мемориальной доске "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", к памятному гранитному камню "В память о жертвах терроризма" и выпустили в небо 130 белых шаров - по числу погибших на Дубровке.