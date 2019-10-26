"Русские не сдаются". Осужденная в США Мария Бутина вернулась на родину

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина, осужденная в США и отпущенная на свободу, в субботу прибыла в Москву из Майами.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Она была арестована 15 июля 2018 года "за участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США". 13 декабря 2018 года Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. Как пояснили позже, это был необходимый шаг, чтобы минимизировать ее пребывание в заключении.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения, с учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября. 

Сразу после этого Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США депортировала ее в Россию. 

Ожидание

Отец Валерий и сестра Марина специально прибыли в Москву из Барнаула, чтобы встретить Марию после длительной разлуки. В числе встречающих были также российские дипломаты, которые с самого начала старались оказывать поддержку задержанной соотечественнице.

С нетерпением ее ждали и представители прессы, которых собралось порядка полусотни. Некоторые из них подготовились и приехали с букетами цветов.

"Русские не сдаются"

Выйдя к прессе сразу после трогательной встречи с отцом, Бутина выступила со словами благодарности всем, кто ее поддерживал.

"Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали, они делали и делают все, что могли. <...>. Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются", - заявила россиянка.