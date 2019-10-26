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Дело Марии Бутиной

"Русские не сдаются". Осужденная в США Мария Бутина вернулась на родину

В Москву из Барнаула прибыли отец и сестра россиянки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина, осужденная в США и отпущенная на свободу, в субботу прибыла в Москву из Майами.

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Она была арестована 15 июля 2018 года "за участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США". 13 декабря 2018 года Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. Как пояснили позже, это был необходимый шаг, чтобы минимизировать ее пребывание в заключении.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения, с учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября. 

Сразу после этого Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США депортировала ее в Россию. 

Ожидание

Отец Валерий и сестра Марина специально прибыли в Москву из Барнаула, чтобы встретить Марию после длительной разлуки. В числе встречающих были также российские дипломаты, которые с самого начала старались оказывать поддержку задержанной соотечественнице.

С нетерпением ее ждали и представители прессы, которых собралось порядка полусотни. Некоторые из них подготовились и приехали с букетами цветов.

"Русские не сдаются"

Выйдя к прессе сразу после трогательной встречи с отцом, Бутина выступила со словами благодарности всем, кто ее поддерживал.

"Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали, они делали и делают все, что могли. <...>. Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются", - заявила россиянка.

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Отдельно с речью выступил Валерий Бутин. Он поблагодарил МИД РФ "за отеческую поддержку, оказанную Марии во время самого тяжелого этапа заключения в американском СИЗО". Он также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому.

"Я выражаю благодарность всем простым людям, которые помогли своими денежными вливаниями и пожертвованиями в оплате услуг адвокатов, оказали огромную поддержку Марии и ее семье", - сказал Бутин, поблагодарив также американских адвокатов дочери.

Среди встречающих была и официальный представитель МИД России Мария Захарова. С момента задержания Бутиной еженедельные брифинги дипведомства ни разу не обходились без упоминания вопиющего случая нарушения прав гражданки РФ правоохранительными органами США, которые допустили ее пребывание в одиночной камере около двух месяцев.

Именно глава Департамента информации и печати МИД РФ распространила первые фото и видеозапись встречи отца и дочери. "Извините за слезы, но я бесконечно счастлива", - сказала она журналистам.

Захарова напомнила о проделанной посольством и генконсульством РФ в Вашингтоне работе. "Этот путь занял полтора года, полтора года измывательств над молодой женщиной. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался, но вы ее видели - она даст фору любому. Но нужна была и моральная поддержка на человеческом уровне, чтобы она знала, что за ней вся страна, и это было сделано", - подчеркнула дипломат.

Захарова также пообещала "сюрприз" в ответ на вопрос о возможных предложениях от МИД РФ относительно будущего Бутиной.

Финишная прямая

Руководство Шереметьево попросило прессу после окончания брифинга у выхода из аэропорта не следовать за Марией и ее семьей. Но, естественно, ничто не могло остановить профессиональное любопытство журналистов. "Чем вы будете заниматься дальше? Куда отправитесь в первую очередь?" - выкрикивали представители СМИ, когда Бутина вместе с отцом и Захаровой стали постепенно двигаться к ожидавшей их на улице машине. Охрана аэропорта, стараясь оградить от журналистов, буквально окольцевала их и проводила до дверей автомобиля.

В суматохе сестра Марина не успела сесть в машину вместе со всеми. "Можно я пройду? Я сестра", - сказала она, и тогда сотрудники охраны в толпе создали коридор до машины.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗахарова, Мария ВладимировнаДело Марии Бутиной
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