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ОНК: в частных СИЗО можно содержать всех обвиняемых в ненасильственных деяниях

По словам члена ОНК Москвы, главы Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, в частных изоляторах могут работать те же сотрудники ФСИН и предоставляться тот же перечень услуг арестантам, что и в обычных СИЗО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Инициатива по созданию частных СИЗО в Москве будет важным шагом в деле защиты прав человека, в них можно содержать не только бизнесменов, но и всех обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

"Я аналогичное предложение выдвигал многократно, считаю, если команде бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой удастся добиться ее реализации, это будет важным шагом вперед в вопросах обеспечении более гуманного отношения к арестантам", - уверен Хуруджи. По его словам, препятствием к воплощению данной идеи в жизнь может стать вопрос о принципе равенства людей перед законом.

"Многие могут посчитать, что содержать только предпринимателей в частных и платных СИЗО с лучшими условиями будет не совсем справедливо с точки зрения равенства всех перед законом. Поэтому я предлагаю содержать в таких изоляторах всех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях", - сказал правозащитник.

Он добавил, что в частных изоляторах могут работать те же сотрудники ФСИН и предоставляться тот же перечень услуг арестантам, что и в обычных СИЗО. "Только тюремщики могут получать доплату, а услуги могут быть более дорогими, но более качественными. Тогда проект частных СИЗО окупится", - считает Хуруджи.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева сообщила, что бизнес-сообщество Москвы предложило создать первые в России частные следственные изоляторы. "Пока не готова давать конкретику, но могу подтвердить, что эксперты подключились к этой инициативе бизнес-сообщества, а предприниматели готовы на условиях ГЧП финансировать строительство изолятора", - сказала она.

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Россия
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